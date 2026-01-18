Ολοκληρώθηκε η διάσωση των τεσσάρων ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν τον δύσκολο δρόμο της κατάβασης του βουνού υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Πριν τη δύση του ηλίου πραγματοποιήθηκαν και δύο προσπάθειες προσέγγισης από αέρος, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν από ξηράς 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η και 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ.

Ο Αντρέας Καπουράλος, διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, ανέφερε στην ΕΡΤ πως στο σημείο έφτασαν πολλοί εθελοντές και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση, με στόχο να κατέβει με ασφάλεια όλος ο κόσμος που είχε εγκλωβιστεί στο βουνό.

