Στην OPAP Arena για το ντέρμπι ο Αντίνο μαζί με Αλαφούζο και άλλα στελέχη της διοίκησης του Παναθηναϊκού

Ο Σαντίνο Αντίνο πήρε την πρώτη του «γεύση» από Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς βρέθηκε στη σουίτα της ΟPAP Arena μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο

Αλαφούζος Αντίνο

Λίγες ώρες αφότου πάτησε Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σαντίνο Αντίνο πήρε και την πρώτη του... ζωντανή γεύση από τη νέα του ομάδα.

Πράγματι, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη σουίτα της ΟPAP Arena ώστε να παρακολουθήσει το ντέρμπι των «πράσινων» με την ΑΕΚ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μαζί με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τους δύο προαναφερθέντες, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας πήγαν και άλλα στελέχη της διοίκησης του «τριφυλλιού», όπως ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο Τάκης Φύσσας και ο Στέφανος Κοτσόλης.

Πηγή: sport-fm.gr

