Λίγες ώρες αφότου πάτησε Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σαντίνο Αντίνο πήρε και την πρώτη του... ζωντανή γεύση από τη νέα του ομάδα.

Πράγματι, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη σουίτα της ΟPAP Arena ώστε να παρακολουθήσει το ντέρμπι των «πράσινων» με την ΑΕΚ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μαζί με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τους δύο προαναφερθέντες, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας πήγαν και άλλα στελέχη της διοίκησης του «τριφυλλιού», όπως ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο Τάκης Φύσσας και ο Στέφανος Κοτσόλης.

