Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η ασφάλεια στον Υψηλό Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα».

Ο Στάρμερ επεσήμανε ακόμη στον Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους επειδή επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

Η συνομιλία ακολούθησε χωριστές επικοινωνίες που είχε ο Στάρμερ με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Σε όλες τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του για τη Γροιλανδία», ανέφερε η ανακοίνωση. «Είπε ότι η ασφάλεια στον Υψηλό Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: skai.gr

