Κρεμλίνο: Ο πόλεμος με την Ουκρανία είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί ένα υπαρξιακό ζήτημα για τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κληθείς να σχολιάσει τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρομοίασε τη σύγκρουση με μια μάχη σε παιδική χαρά.

«Μερικές φορές βλέπεις δύο μικρά παιδιά να τσακώνονται σαν τρελά, μισούν το ένα το άλλο και τσακώνονται σε ένα πάρκο», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη. «Μερικές φορές είναι καλύτερο να τα αφήσεις να τσακωθούν για λίγο και μετά να τα χωρίσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το σχόλιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του γνώμη, αλλά ότι η σύγκρουση για τη Ρωσία είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα που αφορά την εξασφάλιση της δικής της ασφάλειας και του μέλλοντος της χώρας.

Σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ το Κρεμλίνο απάντησε ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ.

Η διαμάχη Τραμπ-Μασκ δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, σίγουρα ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, είπε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.