Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα τον νυν πρωθυπουργό της χώρας Ντένις Σμίχαλ για τη θέση του υπουργού Άμυνας στη νέα κυβέρνησή του.

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Η τεράστια εμπειρία του Ντένις Σμίχαλ θα είναι ασφαλώς χρήσιμη στη θέση του υπουργού Άμυνας», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό μήνυμά του. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι προτείνει για πρωθυπουργό την υπουργό Οικονομίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο.

