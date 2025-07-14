Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα τον νυν πρωθυπουργό της χώρας Ντένις Σμίχαλ για τη θέση του υπουργού Άμυνας στη νέα κυβέρνησή του.
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.
«Η τεράστια εμπειρία του Ντένις Σμίχαλ θα είναι ασφαλώς χρήσιμη στη θέση του υπουργού Άμυνας», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό μήνυμά του. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι προτείνει για πρωθυπουργό την υπουργό Οικονομίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο.
