Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει για τη θέση του υπουργού Άμυνας τον νυν πρωθυπουργό, Ντένις Σμίχαλ

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι προτείνει για πρωθυπουργό την υπουργό Οικονομίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο

Ντένις Σμίχαλ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα τον νυν πρωθυπουργό της χώρας Ντένις Σμίχαλ για τη θέση του υπουργού Άμυνας στη νέα κυβέρνησή του.

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Η τεράστια εμπειρία του Ντένις Σμίχαλ θα είναι ασφαλώς χρήσιμη στη θέση του υπουργού Άμυνας», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό μήνυμά του. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι προτείνει για πρωθυπουργό την υπουργό Οικονομίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανασχηματισμός Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark