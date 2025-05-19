Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή να συσταθεί μόνιμη διαπραγματευτική ομάδα για συνομιλίες με τη Μόσχα

Η Ουκρανία δεν φοβάται να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προσθέτοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή να συσταθεί μια μόνιμη, διευρυμένη εθνική ομάδα διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε συνάντηση που είχε νωρίτερα ενημερώθηκε για τις διπλωματικές προσπάθειες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη ουσιαστικής και διαρκούς ειρήνης.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες που είχε η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στην Τουρκία στις 15-16 Μαΐου έδειξαν στον κόσμο «τόσο τη δέσμευσή μας για προώθηση της ειρήνης όσο και, ταυτόχρονα, την ανάγκη να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος».

Πρόσθεσε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα των συναντήσεων ήταν η συμφωνία για την ανταλλαγής κρατουμένων σε αναλογία 1.000 προς 1.000. «Η ομάδα μας αυτήν τη στιγμή εργάζεται για τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το Κίεβο δεν υπέκυψε στην προσπάθεια απειλών του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις για τη διπλωματία.

«Μια τέτοια κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη και να προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης. Η πρότασή μας, την οποία μοιράζονται οι εταίροι μας, είναι 30 ημέρες — είμαστε έτοιμοι για αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι συμπλήρωσε ότι η ουκρανική πλευρά είναι επίσης έτοιμη για μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών για την επίλυση των βασικών ζητημάτων. «Η Ουκρανία δεν φοβάται τις άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία και είναι σημαντικό η ρωσική ηγεσία να μην παρατείνει τον πόλεμο», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε έχει δώσει «οδηγίες για τη συγκρότηση μιας μόνιμης, διευρυμένης εθνικής ομάδας διαπραγματεύσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.