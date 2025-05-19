Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπερέβη την εξουσία της όταν διέλυσε το Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συστάθηκε από το Κογκρέσο.

Η δικαστής Μπέιλ Α. Χάουελ δήλωσε ότι το Ινστιτούτο, παρότι αποτελεί τμήμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δεν υπόκειτο στην εκτελεστική εξουσία, συνεπώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε την εξουσία να απολύσει το διοικητικό του συμβούλιο.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη της υπηρεσίας DOGE του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ -με τη συνδρομή τοπικών και ομοσπονδιακών υπαλλήλων των υπηρεσιών επιβολή του νόμου- κατέλαβαν την έδρα του ιδιωτικού δικαίου Ινστιτούτου τον Μάρτιο απομάκρυναν με συνοπτικές διαδικασίες τη διοικητική του ομάδα.

«Εν προκειμένω οι προσπάθειες του Προέδρου να αναλάβει τον έλεγχο ενός οργανισμού εκτός αυτών των ορίων, κόντρα στη νομοθεσία του Κογκρέσου και με πράξεις βίας και απειλές χρησιμοποιώντας αξιωματικούς των τοπικών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, αποτελούν κατάφωρο σφετερισμό εξουσίας και έναν τρόπο διακυβέρνησης που τραυμάτισε αδικαιολόγητα την αφοσιωμένη διοίκηση και τους υπαλλήλους του USIP, οι οποίοι άξιζαν κάτι καλύτερο», αποφάνθηκε η Χάουελ στην 102 σελίδων γνωμοδότησή της.

Η δικαστής πρόσθεσε ότι οι επακόλουθες ενέργειες της κυβέρνησης -όπως μεταξύ άλλων η απόλυση προσωπικού και ο τερματισμός προγραμμάτων, η αντικατάστασης του προέδρου του ινστιτούτου από έναν πράκτορα της DOGE και η μεταφοράς της έδρας του στη Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών- «υλοποιήθηκαν από παράνομα διορισμένους ηγέτες που δεν είχαν τη νόμιμη εξουσία να προβούν σε αυτές τις ενέργειες, οι οποίες πρέπει επομένως να ακυρωθούν».

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασής της του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αποφάσισε την κατάργηση του Ινστιτούτου, καθώς και αρκετών άλλων μη εκτελεστικών υπηρεσιών που παρέχουν βοήθεια και αναλαμβάνουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, με εκτελεστικό διάταγμα.

Σε συνέχεια του εκτελεστικού διατάγματος, υπάλληλοι της DOGE ανέλαβαν τον έλεγχο των κεντρικών γραφείων του Ινστιτούτου με τη συνδρομή του Περιφερειακού Γραφείου του Εισαγγελέα της Κολούμπια, του FBI και της αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

