Ζελένσκι προς ΕΕ: Δώστε ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα στήριξης για ένταξη Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει «ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα» ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν το Κίεβο στην προσπάθειά του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ότι η Ουκρανία βρίσκεται σταθερά σε ευρωπαϊκή πορεία και ότι η Ευρώπη τηρεί τις υποσχέσεις της» ανέφερε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους ηγέτες των «27».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης το αίτημά του να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου. Όπως είπε, είναι αναγκαίο να τεθεί πλαφόν ύψους 30 δολαρίων στο ρωσικό πετρέλαιο ώστε να υπάρξει «πραγματική, διαρκής ειρήνη».

Νωρίτερα πάντως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι η ΕΕ δεν θα τηρήσει ενιαία στάση στο ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας, επειδή η χώρα του αντιτίθεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

