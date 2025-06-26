Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα υποδεχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον τους ομολόγους του από την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, η πρώτη διπλωματική επαφή που είχε ο νέος ΥΠΕΞ ήταν με τους ομολόγους του αυτών των τριών χωρών. Αυτή η νέα συνάντηση, την επόμενη Τρίτη, έχει ως στόχο «να προωθήσει μια ελεύθερη, ανοιχτή και ασφαλή περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού» ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Για τις ΗΠΑ, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο έχει επισκιαστεί από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

