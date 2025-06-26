Λογαριασμός
«Το 1% καταστρέφει τον κόσμο»: Επεισόδια στη Βενετία για τον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ - Βίντεο

O μεγιστάνας της Amazon, και η Λόρεν Σάντσεζ προσκάλεσαν πληθώρα διασήμων από τους χώρους του κινηματογράφου, της οικονομίας και της σόουμπιζ στη Βενετία

Βενετία: Επεισόδια για τον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Σάντσεζ

Ο πολυτελής γάμος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσεζ, στη Βενετία, προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια, καθώς οι διαδηλωτές τον καταδίκασαν ως «υπερβολική επίδειξη πλούτου» κι αυτό εν μέσω των επιδεινούμενων οικονομικών δυσκολιών της Ιταλίας.

«Το 1% καταστρέφει τον κόσμο» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές για τους δισεκατομμυριούχους, ενώ ομοιώματα του Μπέζος πετάχθηκαν στη λιμνοθάλασσα. Πάντως, εν μέσω γάμων και επεισοδίων την εμφάνισή του έκανε και ένας σωσίας του μεγιστάνα, χωρίς να... κινδυνεύσει.

O μεγιστάνας της Amazon, και η Λόρεν Σάντσεζ προσκάλεσαν πληθώρα διασήμων από τους χώρους του κινηματογράφου, της οικονομίας και της σόουμπιζ στη Βενετία αυτήν την εβδομάδα για να παραστούν στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο τους. Το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε. Το νησί φέρει το όνομά του από τη διάσημη βενεδικτινή εκκλησία του 16ου αιώνα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του σπουδαίου Ιταλού αρχιτέκτονα από την Πάντοβα, Αντρέα Παλλάντιο.

Πηγή: skai.gr

