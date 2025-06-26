Βενετία: Επεισόδια για τον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Σάντσεζ

Ο πολυτελής γάμος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσεζ, στη Βενετία, προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια, καθώς οι διαδηλωτές τον καταδίκασαν ως «υπερβολική επίδειξη πλούτου» κι αυτό εν μέσω των επιδεινούμενων οικονομικών δυσκολιών της Ιταλίας.

«Το 1% καταστρέφει τον κόσμο» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές για τους δισεκατομμυριούχους, ενώ ομοιώματα του Μπέζος πετάχθηκαν στη λιμνοθάλασσα. Πάντως, εν μέσω γάμων και επεισοδίων την εμφάνισή του έκανε και ένας σωσίας του μεγιστάνα, χωρίς να... κινδυνεύσει.

🪧 'The %1 ruins the world'



The wedding of Amazon founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez in Venice sparked protests, as demonstrators condemned it as an 'excessive display of wealth' amid Italy’s deepening economic struggles ⤵️ pic.twitter.com/JJWWhw3C7p — Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2025

O μεγιστάνας της Amazon, και η Λόρεν Σάντσεζ προσκάλεσαν πληθώρα διασήμων από τους χώρους του κινηματογράφου, της οικονομίας και της σόουμπιζ στη Βενετία αυτήν την εβδομάδα για να παραστούν στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο τους. Το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε. Το νησί φέρει το όνομά του από τη διάσημη βενεδικτινή εκκλησία του 16ου αιώνα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του σπουδαίου Ιταλού αρχιτέκτονα από την Πάντοβα, Αντρέα Παλλάντιο.

Life-size mannequins of billionaire Jeff Bezos have popped up throughout Venice in protest of his multi-day wedding to Lauren Sanchez. https://t.co/w3nkKJjdm0 pic.twitter.com/UHsszwCYwi — CBS News (@CBSNews) June 26, 2025

A Jeff Bezos look-alike in Venice surprised tourists and locals as he walked the streets of the city where the wedding extravaganza is taking place https://t.co/rtCjNn4VDF pic.twitter.com/HvgdL0Dg3I — Reuters (@Reuters) June 26, 2025

🇮🇹 Guests began arriving in Venice for what some deem the “wedding of the century” as billionaire Jeff #Bezos ties the knot with fiancée Lauren Sanchez.



Bezos has reportedly booked out some of the city’s most iconic venues for the celebrations, much to the chagrin of locals. pic.twitter.com/ReXS6CdHiw — FRANCE 24 English (@France24_en) June 25, 2025

