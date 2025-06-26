Η βοήθεια που μπήκε στη Γάζα δεν ελέγχεται από τη Χαμάς, λένε οι παλαιστίνιοι 

Ένας συνασπισμός ισχυρών οικογενειών της Λωρίδας της Γάζας, που λέει ότι εμπλέκεται στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο θύλακα, απέρριψε σήμερα την κατηγορία του Ισραήλ σύμφωνα την οποία η βοήθεια αυτή καταλήγει στα χέρια της Χαμάς.

«Η βοήθεια προστατεύεται στο σύνολό της, υπό την άμεση επίβλεψη της Ανώτατης Επιτροπής Υποθέσεων των Φυλών της Γάζας και διανέμεται μόνο μέσω διεθνών υπηρεσιών», ανέφερε στην ανακοίνωσή της αυτή η ομάδα οικογενειών που ασκούν σημαντική επιρροή στην τοπική κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την Τετάρτη τον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο «για να εμποδίσει τη Χαμάς να αρπάξει τη βοήθεια» κατηγορώντας την ισλαμιστική οργάνωση ότι «έθεσε υπό τον έλεγχό της την ανθρωπιστική βοήθεια που πέρασε από τον βορρά της Λωρίδας της Γάζας».

Σήμερα ωστόσο η Ανώτατη Επιτροπή χαρακτήρισε «ψευδείς» αυτές τις δηλώσεις του Νετανιάχου και ζήτησε από τον ΟΗΕ να στείλει παρατηρητές για να «επαληθεύσουν» τους ισχυρισμούς της. Η Επιτροπή, που δεν συνδέεται με τη Χαμάς, τόνισε ότι «τα παλαιστινιακά κινήματα δεν έχουν καμία σχέση» με την ανθρωπιστική βοήθεια.

Στα τέλη Μαΐου, οι ισραηλινές αρχές έθεσαν σε λειτουργία έναν μηχανισμό διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), ενός οργανισμού που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο ΟΗΕ και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αρνούνται να συνεργαστούν με το GHF, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ουδετερότητά του.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες από ισραηλινά πυρά κοντά στα κέντρα διανομής του GHF.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ωστόσο ότι είδαν σήμερα να μοιράζονται στην πόλη της Γάζας σάκοι με αλεύρι που έφεραν την ένδειξη PAM, δηλαδή «Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα». Την Τετάρτη παρατήρησαν ότι έφτασε ένα κομβόι φορτηγών που μετέφεραν μεγάλους σάκους, οι οποίοι έμοιαζαν με αυτούς που περιέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, μέσω μια διόδου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Κουκουλοφόροι, οπλισμένοι με τουφέκια ή με ξύλα, κάθονταν πάνω στο φορτίο πέντε φορτηγών και διαβεβαίωσαν ότι προστατεύουν το κομβόι από ενδεχόμενη λεηλασία.

«Η Χαμάς παίρνει τον έλεγχο των τροφίμων και των αγαθών» υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, αναρτώντας στην εφαρμογή Telegram ένα βίντεο με αυτά τα φορτηγά. Ο ακροδεξιός υπουργός κάλεσε τον Νετανιάχου να απαγορεύσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όλες οι είσοδοι της οποίας ελέγχονται από το Ισραήλ.

Απόψε το βράδυ, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι «λεηλατεί την ανθρωπιστική βοήθεια». Τόνισε ότι «είναι ψευδείς, αβάσιμοι και εντάσσονται στη συστηματική προσπάθεια (…) δικαιολόγησης των εγκλημάτων σε βάρος αμάχων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

