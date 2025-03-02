Μακρόν: Στόχος των χωρών της ΕΕ η αύξηση αμυντικών δαπανών στο 3 με 3,5% του ΑΕΠ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε περίπου 3 με 3,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 2% που είναι σήμερα, ώστε η Ευρώπη να απαντήσει στην αμερικανική απεμπλοκή από την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
"Επί τρία χρόνια, οι Ρώσοι ξοδεύουν το 10% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Συνεπώς, πρέπει να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια", είπε στη Le Figaro, θέτοντας τι στόχο σε περίπου "3, με 3,5%" του ΑΕΠ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
