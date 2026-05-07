«Η ρωσική εκεχειρία για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης δείχνει την παράξενη και ακατάλληλη λογική της ηγεσίας της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα εδώ και μέρες διατυμπανίζει την ανησυχία της για πιθανή επίθεση με drones από το Κίεβο, γεγονός που δεν πέρασε ασχολίαστο από τον Ζελένσκι. O Ουκρανός ηγέτης τόνισε, επίσης, πως oι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λαός τους μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, με μια ισχυρή και δίκαιη στάση απέναντι σε εκείνον που θέλει να κατακτήσει τα πάντα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.