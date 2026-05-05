Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά Σεΐχ Χαμάντ μπιν Ισά αλ-Χαλίφα κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Μπαχρέιν προτείνοντας την υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει παρόμοιες τρομοκρατικές επιθέσεις σχεδόν κάθε μέρα και ο λαός μας που έχει αποκτήσει εμπειρία στην πλήρους κλίμακας άμυνα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να μοιραστεί αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ασφαλείας με το Μπαχρέιν και να βοηθήσει στην ενίσχυση της προστασίας της ζωής» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

I had a good and productive conversation with King of the Kingdom of Bahrain His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa.



During our meeting today, we discussed the security situation in the Middle East and the Gulf, as well as key challenges and security opportunities.



We spoke about… pic.twitter.com/TG73xGHqbO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

