Ζελένσκι: Οι συζητήσεις για την επικράτεια είναι πολύ «ευαίσθητες» και δύσκολες

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της συνάντησης χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική, ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε αρχικά ο Ζελένσκι.

«Συζητήσαμε για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όμως δεν θέλω να κάνω δήλωση επ’ αυτού. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε επειδή (…) οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση», είπε. «Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό», συμπλήρωσε.

