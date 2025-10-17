ΗΠΑ: Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Οι χάρτες αυτοί επισημαίνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο, όπως ανέφερε η ίδια πηγή σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

