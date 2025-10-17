Οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν τη Δευτέρα στην παράκτια πόλη Πορτορόζ της Σλοβενίας, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου κορυφής Med 9. Στη σύνοδο έχει προσκληθεί και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, με στόχο τη συζήτηση για τον ρόλο των χωρών αυτών στο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά από ενδεχόμενη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα συμμετάσχει στη Med 9 όπως κάθε χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει διμερή επίσκεψη στη Σλοβενία έως την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Οι ηγέτες των εννέα χωρών της Med 9 – Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία και Πορτογαλία – θα επιδιώξουν να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα για τα σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων τους περιλαμβάνεται η επιτάχυνση του σχεδίου ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και η συζήτηση για τη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρούσα στη συνάντηση θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συζήτηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας θα αφορά τη συμβολή της Ευρώπης στη σταθεροποίηση της Λωρίδας της Γάζας, την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, σύμφωνα με σύμβουλο του Μακρόν.

Μετά τη σύνοδο, ο Γάλλος πρόεδρος θα παραστεί στη Δευτέρα στην υπογραφή συμφωνίας υλικοτεχνικής υποστήριξης μεταξύ της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας CMA-CGM και του λιμανιού Κόπερ, πριν από τις συναντήσεις του με τη σλοβενική ηγεσία στη Λιουμπλιάνα.

Την Τρίτη, ο Μακρόν θα επισκεφθεί το εργοστάσιο της Renault στο Νόβο Μέστο, το οποίο θα παράγει ηλεκτρικά Twingo, προωθώντας την ευρωπαϊκή ατζέντα υποστήριξης στην παραγωγή μικρών προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων made in Europe, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

