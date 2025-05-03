Τα όσα συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε η συνομιλία που είχε μαζί του τον περασμένο μήνα ήταν η «καλύτερη» τους μέχρι σήμερα, με τους δύο ηγέτες να συζητούν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και την αεράμυνα του Κιέβου.

Η σύντομη συνάντηση ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο και να εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως θετικές, οι οποίες σηματοδότησαν την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μετά την καταστροφική συνάντηση που είχαν στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ αμφισβήτησε το κατά πόσον ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί ειρήνη, το τελευταίο σημάδι ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ χάνει την υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Πιστεύω ότι είχαμε την καλύτερη συζήτηση με τον Πρόεδρο Τραμπ από όλες τις προηγούμενες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο από το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας.

«Μπορεί να ήταν η πιο σύντομα, αλλά ήταν η πιο ουσιαστική» είπε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω, και χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ για το θέμα ως «πολύ έντονα». Πρόσθεσε ότι επανέλαβε την επιθυμία του να ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας και είπε στον Τραμπ ότι ελπίζει να έχει την ευκαιρία να αγοράσει αμερικανικά όπλα.

«Του είπα για την ποσότητα και μου είπε ότι θα δουλέψουν πάνω σε αυτήν, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δωρεάν», είπε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι αυτός και ο Τραμπ συμφώνησαν ότι μια 30ήμερη εκεχειρία «είναι το σωστό πρώτο βήμα» και ότι «θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

