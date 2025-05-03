«Σταθερή και ικανοποιητική» χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς όπως ανακοινώθηκε από το καρδιολογικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου του Βελιγραδίου (VMA) όπου νοσηλεύεται.

Ο πρόεδρος της Σερβίας εισήχθη στο νοσοκομείο σήμερα, Σάββατο, το μεσημέρι, αμέσως μετά την άφιξη του από τις ΗΠΑ όπου μετέβη για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Φλόριντα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σερβικών ΜΜΕ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς εχθές αισθάνθηκε αδιαθεσία, διέκοψε την επίσκεψη στις ΗΠΑ και επέστρεψε εσπευσμένα στη Σερβία.

Ο επικεφαλής του καρδιολογικού στο στρατιωτικό νοσοκομείο, καθηγητής Ντράγκαν Ντίντσιτς ανέφερε, σε συνέντευξη Τύπου, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνθηκε ισχυρό πόνο στο στήθος και παρουσίασε υψηλή αρτηριακή πίεση. Έλαβε την απαραίτητη θεραπεία από Αμερικανούς γιατρούς και παρά τις συστάσεις τους να συνεχίσει στις ΗΠΑ την θεραπευτική αγωγή αποφάσισε να ταξιδέψει για την Σερβία.

«Ο πρόεδρος θα λάβει εξιτήριο από την VMA σήμερα αλλά σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσει να επιστρέψει πλήρως στις κανονικές του δραστηριότητες», δήλωσε ο Δρ. Ντίντσιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Σερβίας είχε προγραμματίσει να μεταβεί στη Μόσχα στις 9 Μαΐου για να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο των 80 ετών από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου που θα πραγματοποιηθεί στην Κόκκινη Πλατεία. Ο Βούτσιτς δέχθηκε έντονες επικρίσεις από την ηγεσία της ΕΕ για την πρόθεση του να αποδεχθεί την πρόσκληση του Βλαντιμίρ Πούτιν και να μεταβεί στη Μόσχα. Ο ίδιος πάντως μέχρι και πριν από το ταξίδι του στις ΗΠΑ δήλωνε ότι δεν πρόκειται «να αθετήσει την υπόσχεση» που έδωσε στον Πούτιν και θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις για τον τερματισμό του 2ου Παγκοσμίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

