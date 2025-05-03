Ζελένσκι: Αμοιβαία επωφελής η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά 

Η σύντομη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ με τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκειά της έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο τόσο το θέμα των συστημάτων αεράμυνας που χρειάζεται το Κίεβο όσο και το θέμα των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Σε σχόλια που δημοσίευσε η ουκρανική προεδρία, ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι αυτός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμφώνησαν πως μια 30ήμερη εκεχειρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας αποτελεί το σωστό πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ακόμη ότι έθεσε το θέμα των κυρώσεων στον Τραμπ και ότι η απάντηση που έλαβε από τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν «πολύ έντονη», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες την Τετάρτη είναι αμοιβαία επωφελής και ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία να υπερασπιστεί τις μελλοντικές αμερικανικές επενδύσεις, καθώς και το δικό της έδαφος και λαό.

Η συμφωνία, την οποία προώθησε έντονα ο Τραμπ, θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες προτιμησιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τα ορυκτά της Ουκρανίας και θα απελευθερώσει αμερικανικές επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σχετικά με το θέμα της ασφάλειας, ο Ζελένσκι τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας για το Κίεβο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της αεράμυνας της χώρας, κάτι που αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα του Κιέβου προς τους συμμάχους του καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

«Και έτσι είμαστε έτοιμοι τα συστήματα αεράμυνας να αποτελέσουν συνεισφορά (στο ταμείο). Του είπα για τον αριθμό (των συστημάτων που χρειαζόμαστε) - μου είπε ότι θα εργαστούν πάνω σε αυτό, (ότι) αυτά τα πράγματα δεν είναι δωρεάν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου επετεύχθη σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εκφράζουν όλο και περισσότερο τη δυσαρέσκειά τους από την αποτυχία της Μόσχας και του Κιέβου να προσέλθουν στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Κίεβο λέει ότι υποστηρίζει μια άμεση άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι συμφωνεί κατ' αρχήν, αλλά ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν πριν προχωρήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός.

Απαντώντας στην προσφορά της Μόσχας για τριήμερη κατάπαυση του πυρός εν όψει της 9ης Μαΐου, όταν η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ναζιστικής Γερμανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει εφόσον η εκεχειρία διαρκέσει 30 ημέρες.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός ξένου αξιωματούχου που θα πάει στη Μόσχα για την παραδοσιακή παρέλαση νίκης της 9ης Μαΐου.

«Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας και ως εκ τούτου δεν θα παράσχουμε καμία εγγύηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

