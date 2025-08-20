Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι ρωσικά πλήγματα χτύπησαν έναν σταθμό διανομής φυσικού αερίου στη νότια περιοχή της Οδησσού. «Όλες αυτές είναι επιδείξεις ισχύος που απλώς επιβεβαιώνουν την ανάγκη για πίεση στη Μόσχα, την ανάγκη για επιβολή νέων κυρώσεων και δασμών, μέχρι η διπλωματία να γίνει πλήρως αποτελεσματική», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

«Χθες το βράδυ, μια επίθεση με drone στην Οχτύρκα της περιοχής Σούμι τραυμάτισε 14 άτομα. Μια οικογένεια με τραυματισμένα παιδιά – 5 μηνών, 4 ετών και 6 ετών – ζήτησε βοήθεια μετά την επίθεση. Στην Κοστιαντίνοβκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ, μια επίθεση με βόμβα γλιστρούσα προκάλεσε ζημιές σε πέντε πολυκατοικίες και τουλάχιστον τρία άτομα παραμένουν ακόμα κάτω από τα ερείπια. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Υπήρξε επίσης μια ύπουλη επίθεση σε σταθμό διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της Οδησσού. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης τις περιοχές Τσερνίγιβ, Χάρκοβο και Πολτάβα. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

Όλες αυτές είναι επιδεικτικές επιθέσεις που επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα, την ανάγκη να επιβληθούν νέες κυρώσεις και δασμοί έως ότου η διπλωματία αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματική. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που συμβάλλουν στην παύση αυτού του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσους επιδιώκουν την ειρήνη, εργαζόμαστε καθημερινά για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για να εξασφαλίσουμε μια πραγματικά αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη.»

Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2025

