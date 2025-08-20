Αλάσκα: Γιατί ο Πούτιν δώρισε σε Αμερικανό μοτοσικλέτα αξίας 22.000 δολαρίων

Ο Μαρκ Γουόρεν έγινε πασίγνωστος κατά... τύχη στη Ρωσία, και είχε τύχη βουνό, λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, όταν Ρώσοι δημοσιογράφοι τον συνάντησαν τυχαία στους δρόμους του Άνκορατζ.

Τον Γουόρεν σταμάτησε ένα ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο στις 9 Αυγούστου όταν παρατήρησε τη μοτοσικλέτα του, σοβιετικής κατασκευής.

Το συνεργείο εντυπωσιάστηκε και άρχισε να κάνει ερωτήσεις στον Γουόρεν σχετικά με αυτή. Ωστόσο, ο Γουόρεν είπε ότι η συντήρηση της μηχανής γινόταν δύσκολη επειδή το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται πλέον «στην Ουκρανία».

NEW: Russian President Putin gifts an Alaskan man a new motorcycle after his recent summit in Anchorage.



Mark Warren went viral in Russia shortly before the summit when Russian reporters stumbled upon him on the streets of Anchorage.



Warren was flagged down by a Russian TV crew… pic.twitter.com/kUrlNzoOaI — Collin Rugg (@CollinRugg) August 19, 2025

«Οι δημοσιογράφοι σταμάτησαν για να θαυμάσουν τη μοτοσικλέτα του Γουόρεν, κατασκευής της Ural, της οποίας το αρχικό εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1941 στην τότε Σοβιετική Ρωσία», ανέφερε το Reuters.

«Έγινε viral, έγινε τρελό και δεν έχω ιδέα γιατί, επειδή είμαι στην πραγματικότητα ένας πολύ φυσιολογικός τύπος», είπε ο Γουόρεν την Τρίτη. «Μόλις πήραν συνέντευξη από κάποιον ηλικιωμένο πάνω σε ένα Ural και για κάποιο λόγο το θεωρούν κουλ».

Η ιστορία έγινε viral στη Ρωσία και τράβηξε ακόμη και την προσοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος στη συνέχεια του χάρισε μια ολοκαίνουργια ρωσική μοτοσικλέτα, η οποία διαθέτει και ειδική θέση για συνεπιβάτη.

Στις 13 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν για να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Γουόρεν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ρώσο δημοσιογράφο, ο οποίος του είπε: «Αποφάσισαν να σου δώσουν μια μηχανή».

🇷🇺🏍️ An unexpected twist in #Anchorage: #Mark_Warren longed for spare parts for his Russian #Ural_bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir #Putin via Russian diplomatspic.twitter.com/S7IpyQvirs #Sanctions just spark a… pic.twitter.com/U0colNFxVi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2025

Ο Γουόρεν είπε ότι ένα έγγραφο που έλαβε έδειχνε ότι το δώρο είχε κανονιστεί μέσω της Ρωσικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ.

Δήλωσε ότι αρχικά σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν απάτη. Αλλά αφού ο Πούτιν και ο Τραμπ αναχώρησαν από τη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον μετά την τρίωρη σύνοδό τους την περασμένη Παρασκευή, έλαβε ένα άλλο τηλεφώνημα που τον ενημέρωνε ότι η μοτοσικλέτα βρισκόταν στη βάση.

Τον ενημέρωσαν να πάει σε ένα ξενοδοχείο στο Άνκορατζ την επόμενη μέρα για την παράδοση. Πήγε με τη σύζυγό του, και εκεί στο πάρκινγκ, μαζί με έξι άνδρες που υπέθεσε ότι ήταν Ρώσοι, ήταν η μοτοσικλέτα, λαδί χρώματος, αξίας 22.000 δολαρίων (19.000 ευρώ).

«Έμεινα άναυδος», είπε. «Σκέφτηκα, "Πρέπει να μου κάνεις πλάκα". Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουόρεν. Ο Πούτιν μάλλον κολακεύτηκε με την επιλογή του ηλικιωμένου Αμερικανού (βλέπε Ural) και τον αντάμειψε αναλόγως, μη χάνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για ένα θετικό αφήγημα.

