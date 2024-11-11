Οι δυνάμεις της Ουκρανίας πολεμούν εναντίον σχεδόν 50.000 στρατιωτών του εχθρού στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Zελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει επίσης «σημαντικά» τις θέσεις της στα μέτωπα Ποκρόφσκ και Κουράχοβο στα ανατολικά, όπου διεξάγονται οι πιο ενεργές μάχες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.