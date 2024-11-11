Λογαριασμός
Οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν ενάντια σε 50.000 στρατιώτες στην ρωσική περιοχή Κουρσκ, δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει επίσης «σημαντικά» τις θέσεις της στα μέτωπα Ποκρόφσκ και Κουράχοβο στα ανατολικά

Zelensky

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας πολεμούν εναντίον σχεδόν 50.000 στρατιωτών του εχθρού στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Zελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει επίσης «σημαντικά» τις θέσεις της στα μέτωπα Ποκρόφσκ και Κουράχοβο στα ανατολικά, όπου διεξάγονται οι πιο ενεργές μάχες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
