Οι δυνάμεις της Ουκρανίας πολεμούν εναντίον σχεδόν 50.000 στρατιωτών του εχθρού στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Zελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει επίσης «σημαντικά» τις θέσεις της στα μέτωπα Ποκρόφσκ και Κουράχοβο στα ανατολικά, όπου διεξάγονται οι πιο ενεργές μάχες.

Πηγή: skai.gr

