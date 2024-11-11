Υποβλήθηκαν οι πρώτες επτά προτάσεις για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης EuroHPC, η οποία διαχειρίζεται τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Τα εν λόγω εργοστάσια ΤΝ θα δημιουργήσουν ένα ακμάζον ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων ΤΝ και την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ. Τα εν λόγω εργοστάσια θα κατασκευαστούν βασιζόμενα στο παγκόσμιας κλάσης δίκτυο υπερυπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συγκεντρώνοντας τα βασικά συστατικά για την επιτυχία της ΤΝ: υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και ταλέντα. Τα εργοστάσια ΤΝ θα αυξήσουν σημαντικά την υπολογιστική ισχύ που είναι διαθέσιμη για την ΤΝ στην Ευρώπη. Θα είναι διασυνδεδεμένα και διαθέσιμα στις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις TN, τη σχετική βιομηχανία και τους ερευνητές και τις ερευνήτριες στον τομέα της ΤΝ.

Οι επτά προτάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από συνολικά 15 κράτη μέλη και δύο συνδεδεμένα συμμετέχοντα κράτη, καταδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Προτάσεις για την κατασκευή εργοστασίου ΤΝ αξιοποιώντας έναν υφιστάμενο ή νέο υπερυπολογιστή προσαρμοσμένο στις ανάγκες ΤΝ υποβλήθηκαν από τη Φινλανδία (μαζί με τη συμμετοχή της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Νορβηγίας και της Πολωνίας), το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ιταλία (μαζί με τη συμμετοχή της Αυστρίας και της Σλοβενίας) και την Ελλάδα. Επιπλέον, η Ισπανία έχει ετοιμάσει μια πρόταση μαζί με την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, την οποία αναμένεται να υποβάλει προσεχώς.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν τώρα από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η κοινή επιχείρηση EuroHPC προσδοκά να ανακοινώσει την επιλογή των πρώτων εργοστασίων ΤΝ τον Δεκέμβριο του 2024 και να δρομολογήσει την κατασκευή τους σύντομα.

Εκτός από τις ανωτέρω προτάσεις, η Κύπρος και η Σλοβενία έχουν υποβάλει επιστολές ενδιαφέροντος για να δημιουργήσουν εργοστάσια ΤΝ ή να προσχωρήσουν σε ένα υφιστάμενο σε μεταγενέστερο στάδιο. Η καταληκτική ημερομηνία για τις επόμενες προτάσεις είναι η 1η Φεβρουαρίου 2025.

Η ΕΕ είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των πρώτων εργοστασίων ΤΝ στις αρχές του 2025, όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.