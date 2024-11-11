Ο Τομ Χόμαν, ο νεοδιορισθείς «τσάρος των συνόρων» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το μήνυμά του προς τους Δημοκρατικούς βουλευτές που μπορεί να αντισταθούν στα σχέδια μαζικών απελάσεων του Τραμπ είναι «να φύγουν από το δρόμο μας».

Εμφανιζόμενος στο Fox News σήμερα, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χόμαν θα είναι «υπεύθυνος για τα σύνορα του έθνους μας», ο Χόμαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είδα κάποιους από τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες να λένε ότι θα σταθούν εμπόδιο και θα μας δυσκολέψουν. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά».

Το σαφές μήνυμα του Χόμαν αποτελεί απάντηση στις αναφορές ότι οι ηγέτες των Δημοκρατικών σε ορισμένες πόλεις και πολιτείες ετοιμάζονται να αψηφήσουν τα σχέδια του Τραμπ για την απέλαση παράνομων μεταναστών.

Πρόκειται για μια παρόμοια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Δημοκρατικοί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δημιουργώντας περιοχές γνωστές ως πόλεις-άσυλα. Ο Χόμαν δήλωσε στο Fox News: «Αν οι πόλεις - άσυλο δεν μας βοηθούν, τότε φύγετε από τη μέση... Ερχόμαστε».

«Χιλιάδες» συνταξιούχοι συνοριακοί πράκτορες είναι πρόθυμοι να εργαστούν εθελοντικά

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει από τη σύνταξη για να εργαστεί στη διοίκηση Τραμπ και ότι είναι «τιμή» του που επιστρέφει.

«Ανυπομονώ», ανέφερε, θεωρώντας ότι ως επικεφαλής των αμερικανικών συνόρων είναι επείγον να «βοηθήσει στην επίλυση αυτής της κρίσης εθνικής ασφάλειας».

Επί κυβέρνησης Μπάιντεν, ο αριθμός των διελεύσεων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, αν και οι διελεύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το BBC.

Ο Χόμαν - ο οποίος ήταν ο διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης που δημιούργησε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία - υποστήριξε ότι «χιλιάδες συνταξιούχοι πράκτορες» είναι πρόθυμοι να εργαστούν εθελοντικά.

Απειλές θανάτου

Συνεχίζοντας τη συνέντευξή του στο Fox, ο Χόμας είπε ότι η οικογένειά του «δεν είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή» επειδή δέχονται απειλές θανάτου. Είναι «κάτι που θα αντιμετωπίσουμε», τόνισε και πρόσθεσε. «Δεν πρόκειται να με εκφοβίσουν».

Ο Χόμαν σημείωσε ότι το καθήκον του είναι να εκπληρώσει την υπόσχεση του Τραμπ να θέσει σε εφαρμογή τη «μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία».

Για να ξεκινήσει η επιχείρηση αυτή, ο Χόμαν ανέφερε ότι θα στοχεύσει εκείνους που «ένας ομοσπονδιακός δικαστής είπε ότι πρέπει να φύγουν και δεν το έκαναν».

«Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε άσυλο. Έχετε το δικαίωμα να δείτε έναν δικαστή. Εμείς θα το πραγματοποιήσουμε αυτό», τόνισε και πρόσθεσε: Αλλά αν ο «δικαστής λέει ότι πρέπει να πάνε σπίτι τους, τότε πρέπει να τους στείλουμε σπίτι τους».

Πηγή: skai.gr

