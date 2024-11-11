Η ΕΕ κι οι γειτονικές της χώρες συμφωνούν την πρώτη απαγορευμένη περιοχή αλιείας

Στην 47η ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), που πραγματοποιήθηκε στις 4-8 Νοεμβρίου στη Ρώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι γειτονικές της χώρες ενέκριναν σημαντικά μέτρα για τη βιωσιμότητα της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας πρώτης περιοχής απαγορευμένης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως των κοραλλιών Acanella arbuscula και βασικών οικοτόπων βενθοπελαγικών ειδών. Με την έγκριση αυτής της νέας ζώνης, πέραν της υπάρχουσας ζώνης Jabuka Pomo, η Αδριατική αναδεικνύεται στην υποπεριοχή της Μεσογείου με την πιο εκτεταμένη προστασία του θαλάσσιου βυθού.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της ΕΕ, η ΓΕΑΜ ενοποίησε τα μέτρα διατήρησης για το ευρωπαϊκό χέλι και τα κόκκινα κοράλλια, βασιζόμενη σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΕΑΜ που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. Η ΓΕΑΜ συμφώνησε επίσης να καταβάλει προσπάθειες για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων για μελλοντικά μέτρα διαχείρισης και διατήρησης ευαίσθητων ειδών, όπως το σκυλόψαρο και ο οξύρρυγχος, και να θεσπίσει πλήρη περιφερειακή απαγόρευση της αλιείας οξύρρυγχου στα θαλάσσια ύδατα. Τέλος, τα μέλη της ΓΕΑΜ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τους μεσογειακούς περιφερειακούς εταίρους μας όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων μας. Προωθώντας μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, καθώς και τις αρχές διαχείρισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, διασφαλίζουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στην περιοχή.»

Η ΓΕΑΜ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διακυβέρνηση της αλιείας, καθώς εκδίδει δεσμευτικές συστάσεις για τη διαχείριση της αλιείας και την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.

Η ΓΕΑΜ περιλαμβάνει την ΕΕ, 19 μεσογειακά κράτη και τρία κράτη του Εύξεινου Πόντου.

Αθηνά Παπακώστα

