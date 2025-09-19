WSJ: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέες πωλήσεις όπλων 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση όπλων σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, παρά την πρόσφατη επίθεση του Τελ Αβίβ εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ και την εντεινόμενη επιχείρηση στη Γάζα, που έχουν προκαλέσει έντονη καταδίκη στην Ευρώπη και την περιοχή.

Οι προτεινόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα Apache AH-64, που σχεδόν θα διπλασιάσουν τον υφιστάμενο ισραηλινό στόλο των αεροσκαφών. Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης την έγκριση συμφωνίας ύψους 1,9 δισ. δολαρίων για 3.250 οχήματα πεζικού μάχης για τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η Wall Street Journal.

Τα όπλα πιθανόν δεν θα παραδοθούν εντός των δύο έως τριών ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, που επικαλείται η WSJ, τα εξοπλιστικά θα πληρωθούν μέσω της αμερικανικής χρηματοδότησης στρατιωτικής βοήθειας προς το εξωτερικό. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το Ισραήλ αγοράζει τα περισσότερα αμερικανικά όπλα χρησιμοποιώντας χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων που προέρχονται από δισεκατομμύρια δολάρια της ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας.

Σε αυτό το στάδιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει την έγκριση των τεσσάρων κορυφαίων Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών ηγετών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα. Οι επικεφαλής των δύο επιτροπών συνήθως πρέπει να εγκρίνουν τις μεγάλες συμφωνίες που αφορούν σε εξοπλισμούς προτού η κυβέρνηση ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο και το κοινό.

Η προτεινόμενη συμφωνία για τις πωλήσεις όπλων διαβιβάστηκε για πρώτη φορά στους ηγέτες του Κογκρέσου περίπου πριν από έναν μήνα, δηλαδή πριν από το ισραηλινό χτύπημα της 9ης Σεπτεμβρίου εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, σύμμαχο του Κόλπου που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση συνέχισε να επιδιώκει την έγκριση των πωλήσεων ακόμα και μετά την ισραηλινή επίθεση, ανέφεραν τα άτομα αυτά.

Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ προκάλεσε την καταδίκη των άλλων περιφερειακών εταίρων της Αμερικής ως επίθεση σε ένα κυρίαρχο κράτος και εξόργισε τον Πρόεδρο Τραμπ.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε δείπνο στον πρωθυπουργό του Κατάρ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η χώρα δεν θα δεχθεί εκ νέου επίθεση. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετέβη στο Κατάρ μετά από επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο τελευταίος τόνισε το δικαίωμα του Ισραήλ να πλήττει ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν βρίσκονται, δήλωση που ο Ρούμπιο δεν αμφισβήτησε.



