Ζελενσκι-Μόντι: Βοήθεια στην προσπάθεια για δίκαιη ειρήνη ζητά η Ουκρανία από την Ινδία 

Το Κίεβο ζητά από την Ινδία να ενταχθεί στο όραμά της για «δίκαιη ειρήνη», με στόχο τη συγκέντρωση μιας παγκόσμιας προσπάθειας για ώθηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την ευρείας κλίμακας εισβολή του, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, η Ινδία, σύμφωνα με το Politico, επί του παρόντος είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, καθώς και πάροχος περίπου 16 πακέτων ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Συνεχίζει να δηλώνει ότι παραμένει ουδέτερη και ζητά ειρήνη, αλλά όχι «δίκαιη ειρήνη», όπως υποστηρίζει το Κίεβο.

«Μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση είναι η καλύτερη για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Μόντι. Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε αργότερα, οι ηγέτες ανέφεραν ότι η Ινδία και η Ουκρανία υποστηρίζουν τις σταθερές αρχές του διεθνούς δικαίου, τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της αυτοκυριαρχίας των κρατών.

Ο Μόντι έχει «μια αγκαλιά για όλους»

Ενώ βρισκόταν στο Κίεβο, ο Μόντι υπέγραψε αρκετές συμφωνίες, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία με την Ουκρανία σε φαρμακευτικούς, αγροτικούς, ανθρωπιστικούς και πολιτιστικούς τομείς. Συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της ινδικής διασποράς, επισκέφτηκε το μνημείο του Μαχάτμα Γκάντι, συναντήθηκε με Ουκρανούς διπλωματικούς αξιωματούχους και αγκάλιασε τον Ζελένσκι, όπως αγκάλιασε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα πριν από ένα μήνα.

Αυτή η πρώτη αγκαλιά έφερε πλήγμα στις διπλωματικές σχέσεις της Ουκρανίας με την Ινδία, καθώς ο Μόντι επισκέφτηκε τη Μόσχα και αγκάλιασε τον Πούτιν την ημέρα που οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο. Αν και ο Μόντι κάλεσε τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και είπε ότι δεν μπορούσε να βρεθεί λύση στο πεδίο της μάχης, ο Ζελένσκι απογοητεύτηκε από τη φιλία του Μόντι με τον Ρώσο ηγέτη.

«Είναι καταστροφικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες να βλέπεις τον ηγέτη της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο να αγκαλιάζει τον πιο αιματηρό εγκληματία του κόσμου στη Μόσχα τέτοια μέρα», έγραψε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις φονικές ρωσικές επιθέσεις τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.