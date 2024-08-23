Ρωσία: Επιτυχής επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων στη φυλακή του Βολγκογκράντ – Δείτε βίντεο 

Επιτυχής ήταν η επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων στη φυλακή IK-19 του Βολγκογκράντ από τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη φυλακή στην πόλη Σουροβίκινο.



Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το δίκτυο Baza, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 4 μ.μ. και κράτησε μισή ώρα. Τουλάχιστον ένας από τους 4 τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Ένας από τους τρομοκράτες που κατέλαβαν το IK-19 εμφανιζόταν να φοράει γιλέκο με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.



Βίντεο που κυκλοφόρησε νωρίτερα στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τουλάχιστον δύο από τους επιτιθέμενους, ο ένας από τους οποίους είπε πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και πήραν τον έλεγχο της φυλακής στο Σουροβίκινο. Ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής έχασε τη ζωή του και 2 τραυματίστηκαν.



Η φυλακή IK-19 στην πόλη Σουροβίκινο χαρακτηρίζεται σωφρονιστική αποικία «υψηλής ασφαλείας» με χωρητικότητα έως και 1.241 κρατουμένων.





Πηγή: skai.gr

