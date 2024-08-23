Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σημερινά ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (NNA) και πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σπίτι στην πόλη Άιτα αλ Ζαμπάλ, σκοτώνοντας έναν μαχητή της Χεζμπολάχ και ένα 7χρονο παιδί, ανέφερε πηγή από τις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Από την πλευρά της, η φιλοϊρανική οργάνωση γνωστοποίησε πως κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο μαχητής της, Μοχάμεντ Νάζιμ.

Νωρίτερα, σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τέιρ Χάρφα είχαν βρει τον θάνατο τρεις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Δύο μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν επίσης σε ισραηλινές επιθέσεις, μια στην Αϊταρούν και μια στην Μέις αλ Ζαμπάλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στις προαναφερθείσες τοποθεσίες, υπογραμμίζοντας ότι «εξοντώθηκαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» στον νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σε αυτό το διάστημα έχουν σκοτωθεί περίπου 600 άνθρωποι στον Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και τουλάχιστον 131 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα συριακά υψίπεδα του Γκολάν έχουν χάσει τη ζωή τους 23 στρατιώτες και 26 άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

