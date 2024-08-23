Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι κάλεσε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παρακαθήσει σε συνομιλίες με τη Ρωσία προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και προσφέρθηκε να ενεργήσει ως φίλος για να βοηθήσει ώστε να επέλθει η ειρήνη, καθώς οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Κίεβο εν καιρώ πολέμου.

Η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στη σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερο σημείο του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με τη Μόσχα να προωθείται με αργό ρυθμό στην ανατολική Ουκρανία ενώ το Κίεβο πιέζει με μια διασυνοριακή επίθεση.

Ο Μόντι, η επίσκεψη του οποίου στη Μόσχα τον περασμένο μήνα είχε επικριθεί από το Κίεβο, δήλωσε πως μετέβη στην Ουκρανία με ένα μήνυμα ειρήνης και κάλεσε για διάλογο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με την πρώτη ευκαιρία.

"Ο δρόμος προς τη λύση μπορεί μόνο να εξευρεθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Και θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς να χάνουμε χρόνο. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθίσουν μαζί και να βρουν μια έξοδο από αυτή την κρίση", είπε ο Μόντι.

"Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η Ινδία είναι έτοιμη να παίξει έναν ενεργό ρόλο σε οιεσδήποτε προσπάθειες προς την ειρήνη. Αν μπορώ να παίξω οιονδήποτε ρόλο σε αυτό προσωπικά, θα το κάνω, θέλω να σας διαβεβαιώσω ως φίλος", είπε.

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων στις οποίες και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την επίσκεψη "ιστορική".

Ο Μόντι μίλησε μετά τον Ζελένσκι και ο Ουκρανός πρόεδρος δεν είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο κάλεσμα για διάλογο.

Όμως ο Ουκρανός ηγέτης είπε στα σχόλιά του πως "το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου και μιας δίκαιης ειρήνης είναι προτεραιότητα για την Ουκρανία".

Η Ουκρανία έχει πει κατ΄επανάληψη πως θέλει να τελειώσει ο πόλεμος όμως με τους όρους του Κιέβου, όχι της Ρωσίας. Η Ουκρανία ωθεί για την πραγματοποίηση μιας δεύτερης διεθνούς συνόδου κορυφής αργότερα φέτος, και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Ρωσία, προκειμένου να προωθήσει το όραμά της για ειρήνη.

Η πρώτη σύνοδος κορυφής, που είχε διεξαχθεί στην Ελβετία τον Ιούνιο είχε αποκλείσει εμφατικά τη Ρωσία, ενώ είχαν συμμετάσχει σε αυτήν πλήθος αντιπροσωπειών, περιλαμβανομένης μίας από την Ινδία, αλλά όχι από την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα, 19 Αυγούστου, πως το ενδεχόμενο συνομιλιών έχει αποκλειστεί μετά την επίθεση της Ουκρανίας στη δυτική ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Η Ουκρανία εισέβαλε στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι κατέλαβε περισσότερους από 100 οικισμούς σε αυτό που στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν πως είναι μία προσπάθεια να αποσπάσει ρωσικά στρατεύματα από την ανατολική Ουκρανία.

Οι δυνάμεις της Μόσχας προχωρούν με αργούς ρυθμούς, απειλώντας τον μεταφορικό κόμβο του Ποκρόφσκ και άλλες ουκρανικές θέσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

