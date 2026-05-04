Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Ρώμη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή για να προωθήσει τις σχέσεις με την Ιταλία και το Βατικανό, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τις πρόσφατες επικρίσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τον ποντίφικα.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με την ηγεσία της Αγίας Έδρας για να συζητήσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα αμοιβαία συμφέροντα στο Δυτικό Ημισφαίριο, ενώ οι συναντήσεις του με τους Ιταλούς ομολόγους του θα επικεντρωθούν σε κοινά συμφέροντα ασφαλείας και στρατηγική ευθυγράμμιση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ σε ανακοινωση.

Η συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' θα είναι η πρώτη γνωστή κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Λέοντα και του αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης μέσα σε σχεδόν έναν χρόνο, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, δήλωσε στο Reuters, την Κυριακή, καλά ενημερωμένη πηγή με τα σχέδια της επίσκεψης.

Μετά την κατ' ιδίαν ακρόαση, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει σχεδόν 30 λεπτά, ο Ρούμπιο, που είναι καθολικός, θα συναντηθεί με τον δεύτερο στην ιεραρχία της Αγίας Έδρας, τον πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Πίετρο Παρολίν, σύμφωνα με πηγή της ιταλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ακρόαση στο Βατικανό έχει στόχο να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις μετά την αντιπαράθεση που άρχισε τον Ιούνιο με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ κατά του πάπα.

Ο 70χρονος Λέων ΙΔ είχε ήδη δεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό τον Μάιο του 2025 μαζί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του ως επικεφαλής του 1,4 δισεκατομμυρίου καθολικών παγκοσμίως.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναδείχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρός επικριτής του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφότου είχε επικρίνει νωρίτερα την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ επέκρινε έντονα τον Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φορές τον Απρίλιο, και σε κάποιο σημείο αποκάλεσε τον ποντίφικα "απαίσιο" σε επιθέσεις που προσέλκυσαν την προσοχή διεθνώς και ενώ ο Λέων πραγματοποιούσε περιοδεία σε τέσσερις χώρες της Αφρικής.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του με την Ιταλία για της επικρίσεις της για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί να εξετάσει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, που είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

