Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ο δράστης είναι ένας 33χρονος άνδρας με γερμανική υπηκοότητα.

NOW - Car rams into pedestrians in Leipzig, Germany. Numerous injuries reported. pic.twitter.com/KkdaqtDefT — Confidential Post (@The_C_Post) May 4, 2026

Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα BILD, κατά τη σύλληψή του έδειχνε «σημάδια ψυχικής αστάθειας». Ο κ. Γιουνγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν στο μεταξύ κλείσει.

Ένα SUV, με έναν άνθρωπο πάνω στην οροφή του οχήματος, θεάθηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τοπικός σταθμός Radio Leipzig.

Ο σταθμός επικαλέστηκε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν αναφορές για σορούς καλυμμένες με σεντόνια, καθώς και για ένα περιστατικό με μαχαίρωμα.

Σύμφωνα με την BILD, ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην Grimmaische Straße.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση του συνδικάτου ver.di στο Μόναχο, στις αρχές του 2025.

🚨🇩🇪 ALERTE INFO | Une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Il y aurait de nombreuses blessés. (BILD) pic.twitter.com/wibjrQRv8y — Cerfia (@CerfiaFR) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

