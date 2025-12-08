Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg ότι οι διαπραγματευτές που συζητούν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το εδαφικό ζήτημα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται τη συμφωνία. «Μιλήσαμε στον (Ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες - ιδίως τον Ζελένσκι - και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το αμερικανικό σχέδιο απαιτεί περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι στην τηλεφωνική συνέντευξη. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία — και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg. Ο Ουκρανός ηγέτης είπε επίσης ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ - και όλοι οι Ουκρανοί - θέλουμε να λάβουμε απάντηση: Αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο Ρούτε θα τους δεχθεί στην επίσημη κατοικία του, προσθέτει η Ατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Προηγουμένως ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι ρωσικές απαιτήσεις για παραχωρήσεις εδαφών που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο παραμένουν το «πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήμα των ζωνών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, δήλωσε εν τω μεταξύ στο AFP Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Η απαίτηση αυτή «παραμένει και είναι το πιο προβληματικό ζήτημα», δήλωσε η πηγή.

«Ο Πούτιν δεν θέλει να κλείσει συμφωνία χωρίς εδάφη. Λοιπόν, οι Ρώσοι εξετάζουν όλες τις επιλογές για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη» στο Ντονμπάς, περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς θέλει να καταλάβει το σύνολο των εδαφών που δεν κατόρθωσε να κατακτήσει έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Το Κίεβο απορρίπτει αυτές τις ρωσικές απαιτήσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία δείχνουν προθυμία να υπογράψουν το σχέδιο που έχει καταρτίσει η ομάδα του Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί «πιο γρήγορα» το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο.

«ΟΙ Αμερικανοί πιέζουν, "πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα"», αλλά η ουκρανική πλευρά «δεν θα αποδεχθεί τα πάντα χωρίς να τα εξετάσει στις λεπτομέρειές τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έτσι, οι Ουκρανοί δήλωσαν στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «ότι απαιτείται ενεργητικότερη δουλειά και αναζήτηση ιδεών», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι διαπραγματεύσεις «προοδεύουν», «αλλά υπάρχουν πολύπλοκα θέματα, όπως αυτά που αφορούν τα εδάφη».

Ο αξιωματούχος υπενθύμισε την «τρομακτική» αρχική μορφή του σχεδίου που προτάθηκε από τους Αμερικανούς το οποίο περιλάμβανε 28 σημεία και απηχούσε τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Η επόμενη εκδοχή των «20 σημείων» που διαμορφώθηκε στη συνέχεια από Αμερικανούς και Ουκρανούς στη Γενεύη ήταν «πιο αποδεκτή» για το Κίεβο, αλλά αφήνει σε εκκρεμότητα ευαίσθητα θέματα, δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Έπειτα από χωριστές διαπραγματεύσεις Αμερικανών με Ρώσους και νέους γύρους αμερικανο-ουκρανικών συνομιλιών αυτό το σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Ζελένσκι θα πάρει στα χέρια του την τελευταία έκθεση των Ουκρανών διαπραγματευτών σήμερα στο Λονδίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή

Πηγή: skai.gr

