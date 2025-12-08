Ευρωπαίοι ηγέτες συναντούν σήμερα στο Λονδίνο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένδειξη αλληλεγγύης, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον κατηγόρησε ότι δεν διάβασε την τελευταία ειρηνευτική πρόταση και ενώ το Κρεμλίνο επαίνεσε τη νέα σκληρότερη στάση της Αμερικής απέναντι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες, η χρονική στιγμή είναι ανησυχητική: οι ΗΠΑ κατευθύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία ακριβώς τη στιγμή που η στάση τους απέναντι στην Ευρώπη σκληραίνει, εγείροντας φόβους ότι αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις σε μια κρίσιμη στιγμή.

Αυτά τα ζητήματα πιθανότατα θα τεθούν στο τραπέζι σήμερα, όπου Ζελένσκι, Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς θα «κάνουν από κοινού απολογισμό της κατάστασης και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης», όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Το κατηγορώ Τραμπ σε Ζελένσκι

Ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι την Κυριακή, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, οι οποίες κατέληξαν σε ανεπίλυτα ζητήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχιζόμενη ανησυχία ότι η πρόταση των ΗΠΑ ευνοεί τη Ρωσία.

«Έχουμε μιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχουμε μιλήσει με Ουκρανούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι, και πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η Μόσχα είναι «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό».

Χαιρετίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας το Κρεμλίνο

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν την ώρα που το Κρεμλίνο χαιρέτιζε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησής του, μια αναπροσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής που υιοθετεί μια άνευ προηγουμένου συγκρουσιακή στάση απέναντι στην Ευρώπη.

Το έγγραφο για τη στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ έχει εγκαταλείψει τη γλώσσα των προηγούμενων κυβερνήσεων που περιέγραφαν τη Ρωσία ως απειλή, αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν τη Μόσχα «υπαρξιακή απειλή» και παρουσιάζει την Ουάσινγκτον ως τον κεντρικό μεσάζοντα στην αποκατάσταση «των συνθηκών σταθερότητας στην Ευρώπη και της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ φάνηκε να επικροτεί τη στρατηγική και επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, αποκαλώντας τον «ισχυρό».

«Οι προσαρμογές που παρατηρούμε, θα έλεγα, είναι, από πολλές απόψεις, σύμφωνες με το όραμά μας», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας: «Ίσως μπορεί κανείς να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να αποτελεί μια μικρή εγγύηση ότι θα είναι δυνατό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά για να βρούμε μια ειρηνική λύση για την Ουκρανία, τουλάχιστον».

Πηγή: skai.gr

