Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ρωσία φαίνεται πιο διατεθειμένη προς μια εκεχειρία μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα την Τετάρτη.

«Φαίνεται ότι η Ρωσία είναι τώρα πιο διατεθειμένη προς μια κατάπαυση του πυρός. Η πίεση που ασκείται σε αυτούς αποδίδει. Αλλά το κύριο πράγμα είναι να μην μας ξεγελούν στις λεπτομέρειες - ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ», σημείωσε σε διάγγελμά του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι συμφωνεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» καθώς συζήτησαν το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο.

«Η κοινή μας θέση με τους εταίρους μας είναι απολύτως σαφής: ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να είναι ένα ειλικρινές τέλος» επισήμανε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν στην κλήση με τον Τραμπ», ενώ τους ευχαρίστησε για την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε όσα διατυπώθηκαν στη Μόσχα. Η Ουκρανία σίγουρα θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», είπε.

Για «μεγάλη πρόοδο στη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν», και για διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, έκανε λόγο ο Τραμπ, τη στιγμή που λίγα λεπτά νωρίτερα υπήρχαν διαρροές από τον Λευκό Οίκο για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, άμεσα.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος! Στη συνέχεια, ενημέρωσα ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας» δήλωσε.

«Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

