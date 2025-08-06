ΑΕΚ: Θερμή υποδοχή στην Κύπρο

Θερμό και εντυπωσιακό καλωσόρισμα επιφύλαξαν οι φίλοι της ΑΕΚ στην αποστολή της ομάδας κατά την άφιξή της στην Κύπρο, ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα με τον Άρη Λεμεσού. Οι «κιτρινόμαυροι» έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από δεκάδες Ενωσίτες στο ξενοδοχείο, oι οποίοι αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές.



Ο Δικέφαλος γνωρίζει πως στην Κύπρο θα έχει στο πλευρό του ένα πραγματικό… 12ο παίκτη. Περισσότεροι από 1.500 φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο πέταλο, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ενωσιτών στις εξέδρες αναμένεται να ξεπεράσει τις 2.000. Ανάμεσά τους και αρκετοί που ταξίδεψαν από την Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το κρίσιμο ευρωπαϊκό βήμα.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν θα είναι, αλλά ο στόχος της ΑΕΚ είναι να φύγει με αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην OPAP Arena, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

