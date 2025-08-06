Οι τοπικές αρχές στη Χουμίγια της Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, απαγόρευσαν στους Μουσουλμάνους να χρησιμοποιούν δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως αστικά κέντρα και γυμναστήρια, για να γιορτάσουν τις θρησκευτικές εορτές τους Εΐντ αλ-φιτρ (γιορτή για τη λήξη της νηστείας), που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, και Ιντ αλ-αντχά (γιορτή των θυσιών).

Η απαγόρευση είναι η πρώτη αυτού του είδους στην Ισπανία. Την απαγόρευση πρότεινε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και εγκρίθηκε μετά την αποχή του ακροδεξιού κόμματος Vox και της αντιπολίτευσης, των τοπικών αριστερών κομμάτων.

Η απόφαση αναφέρει ότι «οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες ξένες προς την ταυτότητά μας, εκτός εάν διοργανώνονται από την τοπική αρχή».

Το τοπικό κόμμα Vox ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Χάρη στο Vox, ψηφίστηκε το πρώτο μέτρο για την απαγόρευση των ισλαμικών φεστιβάλ στους δημόσιους χώρους της Ισπανίας. Η Ισπανία είναι και θα είναι πάντα γη των χριστιανών».

«Δεν διώκουν άλλες θρησκείες, διώκουν τις δικές μας», δήλωσε στην εφημερίδα El País ο Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ισλαμικών οργανώσεων. «Η πρόταση είναι ισλαμοφοβική και μεροληπτική».

«Είμαστε έκπληκτοι από αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πρόσφατη άνοδο της ρατσιστικής ρητορικής και των επιθέσεων. «Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια νιώθω φόβο», κατέληξε

Η Χουμίγια έχει πληθυσμό περίπου 27.000 κατοίκων, εκ των οποίων το 7,5% προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από μουσουλμανικές χώρες.

Η απόφαση το πιθανότερο είναι ότι θα προσβληθεί νομικά, καθώς παραβιάζει το άρθρο 16 του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «η ελευθερία της ιδεολογίας, της θρησκείας και της λατρείας των ατόμων και των κοινοτήτων είναι διασφαλισμένη, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό στην έκφρασή τους από αυτόν που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, όπως προστατεύεται από τον νόμο».

Ο Φρανσίσκο Λούκας, ηγέτης των σοσιαλιστών στη Μούρθια, δήλωσε στο X: «Το PP παραβιάζει το σύνταγμα και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή απλώς και μόνο επιδιώκοντας την εξουσία».

Η Χουάνα Γκουαρδιόλα, πρώην σοσιαλίστρια δήμαρχος της Χουμίγια, είπε: «Τι εννοούν με τον όρο ταυτότητα; Και τι γίνεται με τους αιώνες μουσουλμανικής κληρονομιάς εδώ;»

Η Χουμίγια αποτελούσε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την κατάκτησή της από τους Άραβες τον όγδοο αιώνα. Ως Γιουμίλ-λα παρέμεινε κυρίως αραβική πόλη για αιώνες μέχρι που δέχτηκε επίθεση από χριστιανικά στρατεύματα με επικεφαλής τον Αλφόνσο Ι΄ της Καστίλης στα μέσα του 13ου αιώνα.

Ο τοπικός Άραβας ηγεμόνας κατέληξε σε μια συμφωνία, γνωστή ως οι Συνθηκολόγηση του Αλκατράζ, σύμφωνα με την οποία ο Αλφόνσο θα θεωρείτο βασιλιάς εφόσον τα δικαιώματα του υπάρχοντος πληθυσμού γίνονταν σεβαστά. Ωστόσο, λίγο μετά τον θάνατο του Αλφόνσου, η Καστίλη εισέβαλε στη Χουμίγια, τερματίζοντας την αραβική κυριαρχία.



