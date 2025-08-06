Ρωσία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν την Τετάρτη στο Κρεμλίνο, στη σκιά του τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους του Γουίτκοφ στη Ρωσία νωρίς την Τετάρτη. Συζητήθηκαν η ουκρανική κρίση, και οι προοπτικές για την πιθανή ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. «O Ρώσος πρόεδρος έχει πλήρη ενημέρωση για το ουκρανικό ζήτημα» σημείωσε ο Ουσάκοφ.

Από πλευράς του, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ πολύ επιτυχημένες, επιμένοντας ότι «ο διάλογος θα επικρατήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυστηρές κυρώσεις ή να δει δευτερογενείς κυρώσεις να επιβάλλονται σε όλους όσους εμπορεύονται μαζί της, εάν δεν λάβει μέτρα για τον τερματισμό του «φρικτού πολέμου» με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ρωσία θα αναγκαζόταν σε σοβαρές κινήσεις προς την ειρήνη μόνο εάν αρχίσει να ξεμένει από χρήματα. Χαιρέτησε την απειλή αυστηρότερων κυρώσεων και δασμών των ΗΠΑ σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Σε πλάνα που κοινοποιήθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες - οι οποίοι έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν - εθεάθησαν να χαμογελούν και να σφίγγουν τα χέρια σε μια επιχρυσωμένη αίθουσα.

Οι προσδοκίες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης μέχρι την Παρασκευή είναι ελάχιστες, με τη Ρωσία να συνεχίζει τις μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις της στην Ουκρανία παρά τις απειλές του Τραμπ για κυρώσεις.

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε μια μέρα. Απέτυχε, και έκτοτε δείχνει ανυπόμονος για την έλλειψη απτής προόδου, με τη ρητορική του απέναντι στη Ρωσία να σκληραίνει σχολιάζει το BBC.

«Νομίζαμε ότι είχαμε διευθετήσει [τον πόλεμο] πολλές φορές, και μετά ο πρόεδρος Πούτιν βγαίνει και αρχίζει να εκτοξεύει πυραύλους σε κάποια πόλη όπως το Κίεβο και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους σε γηροκομείο ή οτιδήποτε άλλο», είπε τον περασμένο μήνα.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καταφέρει να φέρουν τον πόλεμο πιο κοντά στη λήξη του, τριάμισι χρόνια αφότου η Μόσχα ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή της.

Οι στρατιωτικές και πολιτικές προϋποθέσεις της Μόσχας για ειρήνη παραμένουν απαράδεκτες για το Κίεβο και τους Δυτικούς εταίρους της. Το Κρεμλίνο έχει επίσης απορρίψει επανειλημμένα τα αιτήματα του Κιέβου για συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ την Τρίτη ενέκρινε πρόσθετες στρατιωτικές πωλήσεις ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, στην οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την αμυντική συνεργασία και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η αυτοκινητοπομπή του Στιβ Γουίτκοφ αποχωρεί από το Κρεμλίνο:

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί drones για να πλήξει τα διυλιστήρια και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στις ουκρανικές πόλεις.

Η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από μια επίθεση στην πόλη την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 32, αφού ένας άνδρας πέθανε από τα τραύματά του. Η επίθεση ήταν η πιο θανατηφόρα στο Κίεβο από την έναρξη της εισβολής.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν την Τετάρτη ότι μια ρωσική επίθεση σε μια κατασκήνωση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια άφησε δύο νεκρούς και 12 τραυματίες.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λογική σε αυτή την επίθεση. Είναι απλώς σκληρότητα για να τρομάξει τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.