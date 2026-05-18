Ζελένσκι: Η Ευρώπη να επιλέξει ποιος θα την εκπροσωπήσει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι είχε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Βασικό αντικείμενο της συνομιλίας τους οι προοπτικές των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ο ρόλος της Ευρώπης στη διαδικασία.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τις τελευταίες διπλωματικές επαφές του Κιέβου με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με την αμερικανική πλευρά, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να έχει ισχυρή φωνή και παρουσία σε αυτή τη διαδικασία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε επίσης το πρόσωπο που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά στις συνομιλίες.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε και η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δύο ηγέτες εξέτασαν το σχετικό χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αντόνιο Κόστα και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αναζήτηση λύσης στον πόλεμο.

Αναλυτικά η δήλωση του Ζελένσκι

«Μίλησα με τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τον ευχαρίστησα θερμά για τη στήριξη προς το κράτος και τον λαό μας.

Συζητήσαμε αναλυτικά τις προοπτικές της διαπραγματευτικής διαδικασίας για την ειρήνη στην Ουκρανία και συνολικά στην Ευρώπη. Τον ενημέρωσα για τις πρόσφατες επαφές μας με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και με την αμερικανική πλευρά.

Συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να έχει ισχυρή φωνή και ουσιαστική παρουσία στη διαδικασία αυτή, ενώ θα πρέπει να καθοριστεί και ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την Ευρώπη.

Φυσικά, συζητήσαμε και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων και εξετάσαμε το χρονοδιάγραμμα καθώς και την απαραίτητη επικοινωνία γύρω από αυτό.

Ευχαριστώ όλους όσοι μας στηρίζουν.

Ευχαριστώ, Αντόνιο, και όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες».

I spoke with António Costa @eucopresident. Thank you very much for supporting our state and our people. We discussed in detail the prospects of the negotiation process for peace for Ukraine and all of Europe. I informed him about our recent contacts with various leaders in Europe… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Πηγή: skai.gr

