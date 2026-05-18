Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune.

«Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία. Θέλει πάρα πολύ να υπογράψει μια συμφωνία» δηλώνει ο Ντόναλν Τραμπ (Donald Trump).

«Οι Ιρανοί ουρλιάζουν συνέχεια. Πεθαίνουν να υπογράψουν μια συμφωνία. Αλλά μετά στέλνουν έγγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε συμφωνήσαμε. Λέω, "Είστε τρελοί;"» προσθέτει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα ότι ίσως χρειαστεί να περιμένει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων. «Δεν μπορείς να δεις τα στοιχεία μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της ομάδας εθνικής ασφαλείας του το Σάββατο για να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση. Είχε προηγηθεί η απειλή του στην Τεχεράνη πως είναι «καλύτερα να κινηθεί ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς».

Σε αναρτήσεις του στο Truth Social ο Τραμπ καταδεικνύει ότι δεν ακούει πλέον τα αιτήματα του Πακιστάν. Το Ιράν έχει μόνο λίγες ώρες να δεχθεί το τελεσίγραφό του, στην αντίθετη περίπτωση απειλεί ότι θα πατήσει «το κόκκινο κουμπί». Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη.



«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλά θα κάνουν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ παρευρέθηκαν όλοι στη συνάντηση στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στη Βιρτζίνια, ανέφερε πηγή στο CNN.



Ο Τραμπ γίνεται ολοένα και πιο ανυπόμονος με τον τρόπο που η Τεχεράνη χειρίζεται τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και παραμένει απογοητευμένος με το παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και τον αντίκτυπό του στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Αναμένεται να συναντηθεί ξανά με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του σχετικά με τον πόλεμο στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ανέφερε η πηγή.

Από πλευράς του ο Ιραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, επιβεβαίωσε το γραφείο του Νετανιάχου στους Times of Israel.

Το ισραηλινό κανάλι 13 αναφέρει ότι δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα μεταφοράς πυρομαχικών από βάσεις στη Γερμανία προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ τις τελευταίες 24 ώρες.

«Δικαίωμά μας ο εμπλουτισμός του ουρανίου»

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, τόνισε τη Δευτέρα ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή.

Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι αφού το Ιράν έστειλε τις δικές του απόψεις στην αμερικανική πλευρά, το Πακιστάν διαβίβασε μια σειρά προτάσεων που εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και οι θέσεις του Ιράν έχουν πλέον διαβιβαστεί στις ΗΠΑ.

Επέμεινε πάντως, ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού.

Διεμήνυσε ότι «το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Ουσιών (NPT) και δεν χρειάζεται αναγνώριση από άλλους».

Εκνευρισμένο και με τις δύο πλευρές το Ισλαμαμπάντ

Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με μια πακιστανική πηγή που μίλησε στο Reuters, ενόσω οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», προειδοποίησε η πηγή, όταν ρωτήθηκε αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους» τόνισε δε, καταδεικνύοντας τον εκνευρισμό του Ισλαμαμπάντ και με τις δύο πλευρές.

Πηγή: skai.gr

