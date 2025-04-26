Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση που είχε στο Βατικανό με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί ιστορική, εάν επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου, για τον οποίο συζήτησαν.

«Καλή συνάντηση. Ένας προς έναν, καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε σε ένα αποτέλεσμα από όλα όσα συζητήθηκαν», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Είπε ότι τα θέματα αυτά περιλάμβαναν «την προστασία της ζωής του λαού μας. Μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη που θα αποτρέψει την επανάληψη του πολέμου».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ συμβολική συνάντηση που έχει τη δυνατότητα να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!».

Η συνάντηση των 15 λεπτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν για περίπου 15 λεπτά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, πριν παραστούν στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Παρά τις αναφορές ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν και δεύτερη συνάντηση στη συνέχεια, το γραφείο του Ουκρανού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλούμενο το φορτωμένο πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αναχώρησε από τη Ρώμη, για τις ΗΠΑ.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι δείχνουν τους δύο ηγέτες να κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον στη μέση μιας μαρμάρινης αίθουσας.

The President's Office showed how the meeting between Zelenskyy and Trump went - it lasted about 15 minutes.



Teams are working to organize a continuation of the meeting, presidential spokesman Nikiforov said. pic.twitter.com/x1CoBHB57X — UATV English (@UATV_en) April 26, 2025

«Είχαν μια παραγωγική συζήτηση», ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σχετικά.

Γαλλική προεδρία: Τραμπ, Ζελένσκι, Μακρόν και Στάρμερ είχαν μια «θετική» συνάντηση

Μια άλλη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον Τραμπ και τον Ζελένσκι να στέκονται στο ίδιο σημείο, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η γαλλική προεδρία ανέφερε πως οι ηγέτες είχαν «μια θετική συνάντηση».

