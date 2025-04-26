Η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο όλου του Κουρσκ, της παραμεθόριας περιοχής όπου η Ουκρανία εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση πέρυσι, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το καθεστώς του Κιέβου απέτυχε πλήρως», δήλωσε ο Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Πούτιν εμφανίζεται σε πλάνα να λαμβάνει μια αναφορά από τον επικεφαλής αξιωματικό του ρωσικού στρατού, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος του αναφέρει πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εκδιωχθεί και από το τελευταίο τμήμα του Κουρσκ.

Ο Γκερασίμοφ τόνισε στον Ρώσο πρόεδρο και τον ρόλο που έπαιξαν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις στρατιωτικές επιτυχίες της Ρωσίας στην περιοχή.

Σημειώνεται πως η Ρωσία προσπαθούσε να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ από τον περασμένο Αύγουστο, μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους που έφερε σε δύσκολη θέση τον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήλπιζε πως με αυτή την επίθεση και την κατοχή θα αποκτούσε ένα διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ανακοίνωση του Πούτιν έρχεται την στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ιταλία, και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως Ρωσία και Ουκρανία «είναι κοντά σε συμφωνία».

Διαψεύδει το Κίεβο

Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση το Σάββατο διέψευσε ισχυρισμούς αξιωματούχων της Μόσχας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν εκδιωχθεί από τα τελευταία τους προπύργια στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας Κουρσκ.

Το γενικό επιτελείο πρόσθεσε επίσης ότι η εισβολή του σε άλλη περιοχή της Ρωσίας, την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.