Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου και οι δύο ηγέτες παρευρίσκονται στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

«Η συνάντηση έγινε και έχει ήδη τελειώσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σέρχιι Νικιφόροφ, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. «Είχαν μια παραγωγική συζήτηση», ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε το βράδυ σε ανάρτησή του στο Truth Social πως η Ρωσία και η Ουκρανία είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές «θα πρέπει τώρα να συναντηθούν» για να «το τελειώσουν».

Ανέφερε επίσης ότι «τα περισσότερα από τα σημαντικά σημεία έχουν συμφωνηθεί» και ζήτησε να σταματήσει «η αιματοχυσία τώρα», υποσχόμενος ότι η κυβέρνησή του «θα είναι όπου είναι απαραίτητο για να διευκολύνει τον τερματισμό του σκληρού και παράλογου πολέμου».

Πηγή: skai.gr

