Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν για περίπου 15 λεπτά στο Βατικανό σήμερα, Σάββατο και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά αργότερα μέσα στην ημέρα για περαιτέρω συνομιλίες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.

Η 15λεπτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι δείχνουν τους δύο ηγέτες να κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον στη μέση μιας μαρμάρινης αίθουσας.

The President's Office showed how the meeting between Zelenskyy and Trump went - it lasted about 15 minutes.



Teams are working to organize a continuation of the meeting, presidential spokesman Nikiforov said. pic.twitter.com/x1CoBHB57X — UATV English (@UATV_en) April 26, 2025

«Είχαν μια παραγωγική συζήτηση» για τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι, ανέφερε νωρίτερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Μια άλλη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον Τραμπ και τον Ζελένσκι να στέκονται στο ίδιο σημείο, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Για «θετική συνάντηση» μεταξύ Τραμπ, Ζελένσκι, Στάρμερ και Μακρόν, κάνει λόγο η γαλλική προεδρία.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε το βράδυ σε ανάρτησή του στο Truth Social πως η Ρωσία και η Ουκρανία είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές «θα πρέπει τώρα να συναντηθούν» για να «το τελειώσουν».

Ανέφερε επίσης ότι «τα περισσότερα από τα σημαντικά σημεία έχουν συμφωνηθεί» και ζήτησε να σταματήσει «η αιματοχυσία τώρα», υποσχόμενος ότι η κυβέρνησή του «θα είναι όπου είναι απαραίτητο για να διευκολύνει τον τερματισμό του σκληρού και παράλογου πολέμου».

Πηγή: skai.gr

