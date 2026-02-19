Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη χθες.

Στην πιο πρόσφατη από αυτές, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει ότι οι Αμερικανοί «και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας».

«Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί, και ίσως και ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Όταν θα έχουν ένα τέτοιο έγγραφο, θα μπορούν να συζητήσουν τα πάντα. Αλλά για μένα, είναι σημαντικό να συζητήσουν μαζί μας τη θέση που ενδεχομένως θα έχουμε στο ΝΑΤΟ. Όχι μόνο με τους Ρώσους – μαζί μας. Επειδή αφορά εμάς.

Αλλά μπορεί να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως δεν γνωρίζουμε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε τυχόν εκπλήξεις, αν συμβούν», σημειώνει ο Ζελένσκι.

