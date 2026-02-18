Ζελένσκι: «Κοντά» σε έγγραφο για τον μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας – Άφησε ανοικτό το εδαφικό σε επίπεδο ηγετών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία.

Όπως ανέφερε - σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters - οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα έγγραφο που θα καθορίζει τον τρόπο παρακολούθησης οποιασδήποτε ενδεχόμενης εκεχειρίας.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση της εκεχειρίας, ενώ πρόσθεσε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν και ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και «ενδεχομένως κάποιοι Ευρωπαίοι» συζητούν για ένα νέο έγγραφο μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή Piers Morgan Uncensored, ο Ζελένσκι είπε ότι η πρόοδος σε «πολιτικά» ζητήματα είναι πιο αργή και ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με το πιο διχαστικό ζήτημα που είναι το εδαφικό.

Επικριτικός ο Ζελένσκι για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, κατηγορεί τη Ρωσία για κωλυσιεργία

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος διατύπωσε επικρίσεις σχετικά με την έκβαση των διήμερων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, λέγοντας πως οι συνομιλίες στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που υπήρχαν.

«Η Ουκρανία ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκβαση είναι επαρκής», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τους Ρώσους ότι επιδόθηκαν σε κωλυσιεργία στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν ορισμένα θέματα σοβαρά και ουσιαστικά. Ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, θέματα που αφορούν πιθανούς συμβιβασμούς και η ανάγκη συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών δεν έχουν ακόμη συζητηθεί επαρκώς», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε απαιτήσει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενεύη η προετοιμασία μιας συνάντησης μεταξύ του ίδιου και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει εμφανιστεί πρόθυμος για μια τέτοια συνάντηση, αλλά μόνο στη Μόσχα, κάτι που απορρίπτει ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.