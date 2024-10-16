Ζελένσκι: Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει de facto στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στην ουκρανική Βουλή.

"Μεταφέρονται όπλα και άνθρωποι από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, το επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Αυτοί είναι εργάτες για ρωσικά εργοστάσια για να αντικαταστήσουν Ρώσους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Και προσωπικό για τον ρωσικό στρατό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η συμμετοχή ενός δεύτερου κράτους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας".

“Η Ουκρανία χρειάζεται πρόσκληση (για ένταξη) στο ΝΑΤΟ τώρα’’. Το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να είναι σε ΕΕ, και ΝΑΤΟ, υπογράμμισε. "Η Ρωσία πρέπει να χάσει για πάντα τον έλεγχο της Ουκρανίας και να χάσει ακόμη και την επιθυμία για τέτοιο έλεγχο. Αυτό είναι εγγύηση ζωής για την Ουκρανία. Και ταυτόχρονα – εγγύηση ειρήνης για την Ευρώπη".

Πρόσθεσε ότι "αν το σχέδιο νίκης εφαρμοστεί τώρα, ο πόλεμος θα τελειώσει το αργότερο του χρόνου. Τα βήματα για το σχέδιο νίκης χρειάζεται να εφαρμοστούν τώρα’’. "Το σχέδιο νίκης εξαρτάται από τους εταίρους της Ουκρανίας" επισήμανε.

Σύμφωνα δε, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν να αντικαταστήσουν την αμερικανική αποστολή στην Ευρώπη μετά το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης εξέφρασε χθες Τρίτη "ανησυχία" σχετικά με τις αναφορές για βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι ενισχύει με στρατιώτες τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τον έχουν ενημερώσει σχετικά με την "εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο" που μαίνεται στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για "ψευδείς ειδήσεις".

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα προμήθευσε τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρομαχικά. Η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ έχουν αρνηθεί τις μεταφορές όπλων, αλλά δήλωσαν ότι θα ενισχύσουν τους μεταξύ τους στρατιωτικούς δεσμούς, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων κοινών ασκήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.