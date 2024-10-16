Υποβάλλεται νομοσχέδιο για υποβοηθούμενη αυτοκτονία στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νομοσχέδιο περί υποβοηθούμενης αυτοκτονίας θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων.

Το νομοσχέδιο δεν θα υποβληθεί από την κυβέρνηση, αλλά από μεμονωμένη βουλευτή, όπως επιτρέπει ο κανονισμός του σώματος. Στην προκειμένη περίπτωση εισηγήτρια θα είναι η βουλεύτρια των Εργατικών Κιμ Λιντμπίτερ, που τυγχάνει αδερφή της δολοφονηθείσας βουλεύτριας, Τζο Κοξ.

Η πρόταση νόμου ζητά να επιτρέπεται η ευθανασία κατόπιν έγκρισης από έναν δικαστή και δύο γιατρούς. Θα αφορά μόνο ασθενείς που θα έχουν διάγνωση λίγη μηνών ζωής.

Συνήθως νομοσχέδια που κατατίθενται από βουλευτές δεν καταλήγουν να γίνουν νόμοι, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει πει πως θα επιτρέψει στα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Οι υπουργοί καλούνται να απέχουν από την αρχική ψηφοφορία.

Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί σε πρώτη φάση, τότε θα υποβληθεί σε πληρέστερη μορφή στην ολομέλεια στα τέλη Νοεμβρίου, όταν και θα αρχίσει ενδελεχής συζήτηση επί του θέματος.

Υποστηρικτές του νομοσχεδίου θεωρούν πως είναι πιθανή μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήριξης, με πολλούς βουλευτές να παραδέχονται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή εξετάζουν την ηθική και πρακτική πτυχή του θέματος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ταχθεί υπέρ του δικαιώματος επιλογής στο τέλος της ζωής ανθρώπων με ανίατες ασθένειες.

Η προηγούμενη φορά που το θέμα είχε έρθει ως πρόταση νόμου στη βρετανική Βουλή ήταν το 2015 και είχε απορριφθεί με ψήφους 330 κατά έναντι 118 υπέρ.

Η κα Λιντμπίτερ δήλωσε πως έκτοτε η κοινή γνώμη έχει μετατοπιστεί. Δημοσκόπηση έχει δείξει πως τα 2/3 των πολιτών υποστηρίζουν την ελεγχόμενη υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ενώ μόνο ένας στους δέκα δηλώνει κάθετα αντίθετος.

Νομοσχέδια από βουλευτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή του νόμου επί θεμάτων συνείδησης, όπως η νομιμοποίηση της έκτρωσης, η αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και η κατάργηση της θανατικής ποινής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.