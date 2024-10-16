Αρχαιολογική ανακάλυψη: Νέο εντυπωσιακό εύρημα 2.000 ετών στην Πέτρα

Η μαγευτική αρχαία πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία αποκαλύπτει ακόμα και σήμερα τους θησαυρούς της. Σε μία νέα αρχαιολογική ανακάλυψη που θυμίζει Ιντιάνα Τζόουνς, οι ερευνητές εντόπισαν κάτω από το «Θησαυρόφυλάκιο» - το πασίγνωστο μνημείο Al-Khazneh - έναν άθικτο τάφο, που περιείχε τουλάχιστον 12 ανθρώπινους σκελετούς και εξαιρετικά διατηρημένα ταφικά δώρα από χαλκό, σίδηρο και κεραμικά.

Το νέο εύρημα εκτιμάται ότι είναι περίπου 2.000 ετών και είναι εντυπωσιακό ότι ο τάφος ήταν γεμάτος και ασύλητος καθώς, οι περισσότεροι τάφοι που ανακαλύπτονται στην Πέτρα, είναι άδειοι.

Η αποστολή των αρχαιολόγων με επικεφαλής τον Πιρς Πολ Κρίσμαν (Pearce Paul Creasman), εκτελεστικό διευθυντή του Αμερικανικού Κέντρου Ερευνών, ομάδα ανάσκαψε τον τάφο τον Αύγουστο, κινηματογραφώντας τις εργασίες και οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Ο άθικτος τάφος και τα ευρήματά του παράσχουν μια σπάνια εικόνα της ζωής των Ναβαταίων, αρχαίων Αράβων νομάδων που έζησαν στην έρημο κατά τη διάρκεια του τέταρτου αιώνα π.Χ. έως το 106 μ.Χ.», δήλωσε ενθουσιασμένος ο καθηγητής Κρίσμαν.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι γνωρίζουν την Πέτρα. Αναγνωρίζουν το Θησαυροφυλάκιο αλλά υπάρχουν πολλά άλλα κάτω από τα πόδια μας» είπε χαρακτηριστικά.

Το Θησαυροφυλάκιο είναι πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών ετησίων και έχει χρησιμοποιηθεί ως κινηματογραφικό σκηνικό με πιο χαρακτηριστική την τοποθεσία του Αγίου Δισκοπότηρου στην ταινία του 1989 «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.